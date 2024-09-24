Пельмени-убийцы: что известно о смерти четверых детей в Сибири 24 сентября

В Красноярском крае после серьезного пищевого отравления многодетной семьи в больнице скончался четвертый ребенок. Родители, находящиеся в тяжелом состоянии, уже пришли в сознание.

Вся семья почувствовала себя плохо после ужина в ночь с пятницы на субботу. Изначально предполагали, что причиной отравления могли стать продукты из местного магазина.

Следователи и криминалисты собирают улики для экспертизы, чтобы выяснить причины трагедии, в результате которой погибли четверо детей в возрасте 6, 9, 11 и 12 лет.

Родственница пострадавших Ирина Ломакина рассказала, что ей позвонил брат и попросил помощи. По её словам, дети вышли кучкой, а маленького ребёнка она едва смогла унести — он уже был без сознания. Ирина волоком затащила его в машину.

Медики диагностировали у всех членов семьи одинаковые симптомы: тошнота, рвота и боли в животе. Все дети погибли. Кроме того, врачи пытаются спасти еще одного малыша — мать находится на седьмом месяце беременности.

Версии отравления

Следователи рассматривают несколько версий. Первая — продукты из магазина. Все пострадавшие употребляли курицу и пельмени, купленные в местном магазине. По одной из версий, именно эти продукты могли быть отравлены. Уголовное дело возбуждено по факту продажи товаров, не отвечающих требованиям безопасности.

Следователи провели обыски в магазине и изъяли остатки продукции для экспертизы. Выяснилось, что на большинство товаров отсутствуют документы о безопасности. Однако продавцы магазина утверждают, что никаких жалоб на качество не поступало.

Вторая версия — случайная ошибка. Возможно, пестициды были перепутаны с приправой и добавлены в пищу. Следователи изъяли пакет с подозрительным веществом для дальнейшего исследования. Kras Mash пишет, cудмедэксперты не нашли в организме отца и одной из дочерей следов средства от мух, о котором говорили ранее. Сейчас специалисты cемья могла отравиться пестицидами, используемыми в подсобном хозяйстве.

Также проверяются домашние животные семьи и корма для них. Заместитель прокурора Красноярского края Евгений Мостовой сообщил о возможности назначения ветеринарной экспертизы.

Соседи характеризуют семью как благополучную; они не состояли на учете у органов опеки.

«Дети всегда были ухоженными и сытыми», — отметила местная жительница.

На данный момент состояние родителей оценивается как стабильное, они уже начали давать показания следствию.