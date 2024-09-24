Стало известно, когда отремонтируют дороги к кладбищам в Новосибирской области

В Академгородке Новосибирской области отремонтируют дорогу к кладбищу «Южное».

На оперативном совещании в правительстве Новосибирской области мэру Новосибирска Максиму Кудрявцеву сообщили, что в городе сейчас ведутся работы дорог к местным кладбищам всех районов, кроме Калининского. На ремонт подъездных путей к некрополям в этом году было выделено дополнительно 30 миллионов рублей.

Известно, что на обновление асфальтового покрытия к Заельцовскому и Гусинобродскому кладбищу направлено 11 миллионов рублей.

Участки улиц Хилокской и Малыгина на пути к Клещихинскому кладбищу отремонтируют за 17,5 миллионов рублей.

К ремонту дороги на Северное кладбище по улице Новоуральской обещают приступить в ближайшее время — цена контракта составит один миллион рублей.

И 6 миллионов рублей потратят на дорогу к Южному кладбищу на улице Арбузова в Советском районе.

Напомним, что в Новосибирске администрация ищет нового подрядчика для ремонта Димитровского моста