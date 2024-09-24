Стало известно, кому дадут отопление 24 сентября в Новосибирске

24 сентября на определенных улицах Новосибирска подключат тепло.

В Новосибирске продолжается этап подключения жилого фонда к отоплению. Сегодня, 24 сентября отопление получат дома Левого берега, а также Центрального, Октябрьского и Калининского района. Об этом сообщили на сайте Сибирской генерирующей компании.

Перечень улиц, которые получат тепло:

ТЭЦ-2 (Ленинский вывод): часть проспекта Карла Маркса, ул. Космическая, ул. Геодезическая, ул. Новогодняя, часть ул. Немировича —Данченко, четная сторона ул. Блюхера (от площади Лыщинского до ул. Котовского).

ТЭЦ-2 (Городской вывод): ул. Бориса Богаткова, ул. Восход, ул. Гурьевская, ул. Зыряновская, ул. Добролюбова, ул. Никитина, ул. Грибоедова, ул. Кирова, ул. Якушева, ул. Декабристов, ул. Сакко и Ванцетти, ул. Нижегородская, ул. Садовая, ул. III Интернационала, ул. 9 Ноября.

ТЭЦ-3 (Ленинский район): Западный жилмассив ул. Халтурина, ул. Фасадная, ул. Забалуева, ул. Титова (нечетная сторона), пл. Станиславского, ул. Станиславского. Кировский р-н: ул. Мира, ул. Бурденко, ул. Бетонная, частично Затулинский ж/м по ул. Громова, ул. Зорге.

ТЭЦ-4: ул. Д. Давыдова, ул. О. Дундича, жилая зона в р-не пл. Калинина и Красного проспекта, ул. Калинина, ул. Весенняя ТЭЦ-5: Б. Богаткова, Автогенная, Ленинградская, Шевченковский жилмассив, ул. Орджоникидзе, ул. Романова, ж/м по ул. Крылова, Шамшиных, ул. Советская, Трудовая, Ядринцевская, Ползунова, Военный городок — только жилая часть, ул. Толстого, Республиканская, Авиастроителей, Учительская, Чкалова, Лазарева, ул. Артиллерийская.

Напомним, что резкое похолодание пришло в Новосибирск уже на этой неделе.