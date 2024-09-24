Стало известно, в какие районы Новосибирской области чаще ездят туристы

О самых часто посещаемых районах туристами рассказали в Новосибирске.
По данным Министерства экономического развития Новосибирской области, чаще всего туристы любят посещать в регионе места, которые граничат с Обским морем. Об этом сообщили на сайте Atas.info.
В Ордынском районе туристам показывают Караканский бор, Абрашинский карьер, Заволокинская деревня и старинное село Чингис.
В Маслянинском районе путешественникам предлагают посетить село Егорьевское и сплавиться по рекам.
В Сузунском районе туристов балуют «Монетным двором», а Мошковский и Коченевский район угощает их разнообразной сибирской едой.
Напомним, что в Новосибирск стали чаще приезжать туристы из Китая