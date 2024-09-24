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общество

Стало известно, в какие районы Новосибирской области чаще ездят туристы

Фото: Сиб.фм

О самых часто посещаемых районах туристами рассказали в Новосибирске.

По данным Министерства экономического развития Новосибирской области, чаще всего туристы любят посещать в регионе места, которые граничат с Обским морем. Об этом сообщили на сайте Atas.info.

В Ордынском районе туристам показывают Караканский бор, Абрашинский карьер, Заволокинская деревня и старинное село Чингис.

В Маслянинском районе путешественникам предлагают посетить село Егорьевское и сплавиться по рекам.

В Сузунском районе туристов балуют «Монетным двором», а Мошковский и Коченевский район угощает их разнообразной сибирской едой.

Напомним, что в Новосибирск стали чаще приезжать туристы из Китая

#туристы
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Валерия Митрохина
Журналист

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