Стало известно, в какие районы Новосибирской области чаще ездят туристы

О самых часто посещаемых районах туристами рассказали в Новосибирске.

По данным Министерства экономического развития Новосибирской области, чаще всего туристы любят посещать в регионе места, которые граничат с Обским морем. Об этом сообщили на сайте Atas.info.

В Ордынском районе туристам показывают Караканский бор, Абрашинский карьер, Заволокинская деревня и старинное село Чингис.

В Маслянинском районе путешественникам предлагают посетить село Егорьевское и сплавиться по рекам.

В Сузунском районе туристов балуют «Монетным двором», а Мошковский и Коченевский район угощает их разнообразной сибирской едой.

Напомним, что в Новосибирск стали чаще приезжать туристы из Китая