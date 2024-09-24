В Новосибирск пришло резкое похолодание после бабьего лета

С 24 сентября в Новосибирске ожидается резкое снижение температуры.

Ночью воздух охладился до +4...+6 градусов, а днем максимальная температура не превысит +10...+12 градусов.

Синоптики Западно-Сибирского УГМС прогнозируют переменную облачность. Ночью осадки не ожидаются, однако в течение дня возможны небольшие дожди в отдельных районах. Западный ветер будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду, с порывами до 17 метров.

В Новосибирской области температура может варьироваться от +1 до +6 градусов, в отдельных местах достигая +11. Днем температура составит +9...+14 градусов, также ожидаются небольшие дожди и порывы ветра до 20 метров в секунду.