69.05% -0.3
69.05% -0.3
сегодня
24 сентября, 10:10
пробки
5/10
погода
+6.3°C
курсы валют
usd 92.92 | eur 103.2
69.05% -0.3
сегодня
24 сентября, 10:10
пробки
5/10
погода
+6.3°C
курсы валют
usd 92.92 | eur 103.2
сегодня 08:19
общество

В Новосибирск пришло резкое похолодание после бабьего лета

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

С 24 сентября в Новосибирске ожидается резкое снижение температуры.

Ночью воздух охладился до +4...+6 градусов, а днем максимальная температура не превысит +10...+12 градусов.

Синоптики Западно-Сибирского УГМС прогнозируют переменную облачность. Ночью осадки не ожидаются, однако в течение дня возможны небольшие дожди в отдельных районах. Западный ветер будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду, с порывами до 17 метров.

В Новосибирской области температура может варьироваться от +1 до +6 градусов, в отдельных местах достигая +11. Днем температура составит +9...+14 градусов, также ожидаются небольшие дожди и порывы ветра до 20 метров в секунду.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Дамир Трубников

Читайте в