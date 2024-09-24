В Новосибирске главой департамента строительства мэрии назначен Евгений Улитко

В Новосибирске главой департамента строительства и архитектуры мэрии назначен Евгений Улитко.

Соответствующее распоряжение подписал мэр города Максим Кудрявцев.

Евгений Владимирович, родом из Бердска, в 2004 году завершил обучение в Новосибирском государственном архитектурно-строительном университете. Свою карьеру он начал мастером, работая в строительных компаниях как в Новосибирске, так и в Южно-Сахалинске. С 2007 года Улитко трудился в мэрии Новосибирска, где занимал различные должности, включая руководителя профильного отдела министерства строительства и ЖКХ Новосибирской области. В последние годы он возглавлял управление архитектурно-строительной инспекции мэрии.

Мэр Максим Кудрявцев подчеркнул, что Евгения Владимировича хорошо знают в строительной отрасли, что станет залогом успешной работы на новом посту. Улитко официально приступил к своим обязанностям сегодня, 24 сентября 2024 года.