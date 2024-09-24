В Новосибирске ожидается очередная магнитная буря

По данным Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, 24 сентября 2024 года геомагнитная обстановка в Новосибирской области ожидается спокойной, с колебаниями не выше 1-2 баллов.

В ближайшие сутки влияние солнечной активности на Землю будет минимальным, вероятность магнитной бури оценивается всего в 5%, а сильного магнитного шторма – в 1%.

Индекс вспышечной активности достиг оранжевого уровня. За последние дни зафиксировано две солнечные вспышки, одна из которых относится к классу M.

Специалисты напоминают, что хотя метеозависимым людям пока нет повода для беспокойства, период геомагнитного спокойствия может быть недолгим, и вероятность магнитных бурь в будущем сохраняется.

Ранее Сиб.фм сообщал, что жители Новосибирска стали чаще прививаться от краснухи.