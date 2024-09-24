В Новосибирске планируют провести матч в память тренера ХК «Сибирь» Тарасенко

Новосибирский ХК «Сибирь» посвятит матч в КХЛ памяти тренера.

Как сообщает портал ЧС Инфо, ссылаясь на генерального директора хоккейного клуба «Сибирь», в Новосибирске планируют посвятить матч памяти тренера Андрея Тарасенко, который умер этим летом. О дате проведения памятного матча будет сообщено дополнительно.

Известно, что Андрей Тарасенко скончался на 56-м году жизни в результате сердечного приступа.

Он представлял "Сибирь", новосибирский СКА, ярославское "Торпедо", тольяттинскую "Ладу", нижегородское "Торпедо" и казахстанский "Казахмыс". В составе сборной России выступал на Олимпийских играх 1994 года, чемпионате мира 1995 года.