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общество

В Новосибирске прокуратура направила в суд дело об избиении 16-летнего подростка на пляже СНТ «Кедр»

Фото: Pexels.com

Прокуратура Новосибирской области направила в суд уголовное дело об избиении 16-летнего парня двумя мужчинами на пляже СНТ «Кедр».

Прокурор Первомайского района утвердила обвинительное заключение в отношении двух 36-летних местных жителей.

По информации прокуратуры, группа из четырех человек — двое мужчин, женщина и ребенок — отдыхала на берегу. Взрослые мужчины начали конфликт с женщиной и подростком, причиной которого стало агрессивное поведение в ответ на модную cтрижку парня.

Мужчины оскорбляли несовершеннолетнего и его мать, после чего один из них повалил парня на землю и ударил его несколько раз. В результате, мать подростка, пытавшуюся его защитить, столкнули в озеро.

Первомайский районный суд Новосибирска рассмотрит дело по существу. Злoумышленникам грозит до 7 лет лишения свободы.

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Игорь Кириченко
Журналист

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