В Новосибирске разгорелся скандал вокруг возможного строительства храма

Незаконно начали возводить храм в Новосибирске.

Как сообщается в Telegram-канале «Сибирский Экспресс», рядом с домами Станиславского микрорайона в Новосибирске появилась стройплощадка, на которой рабочие отказываются показывать местным жителям какие-либо подтверждающие документы.



По данной проблеме новосибирцы решили обратиться к депутату городского совета Светлане Каверзиной*. По ее словам, мэрия Новосибирска не выдавала разрешения на строительство на этом участке. Тогда депутат посоветовала людям вызвать полицию, но дальнейшее развитие событий ее поразило.



«Жители звонят, а в полиции им отвечают, что депутат (горсовета от округа, на котором вспыхнул конфликт, прим. ред.) сказал не вмешиваться, поэтому они не поедут. Жители спрашивают: а так можно было?.. Прокуратура не хочет с этим поразбираться? В следующий раз депутат скажет в разбой не вмешиваться, или там, в убийство — и полиция будет сидеть на попе ровно? Я немножко в недопонимании, и это мягко сказано», — отметила Светлана Каверзина*.



Также уточняется, что участок, о котором может идти речь, относится к категории «осуществления религиозных обрядов». Его площадь составляет около 2,6 тысячи квадратных метров. Согласно паспорту объекта, там планируется возвести храм.

* — внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов.

Напомним, что в Новосибирске жильцы аварийных бараков опасаются не дожить до расселения.