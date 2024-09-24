В Новосибирске силовики ликвидировали «кишлак» на территории бывшей военной части

На территории бывшей военной части в Новосибирске ликвидировали «кишлак».

Как сообщает портал “Прецедент” со ссылкой на общественника Михаила Михайлова, жители Хилокского микрорайона Новосибирска регулярно обращались с жалобами о том, что мигранты устроили “кишлак” на территории бывшего дисциплинарного батальона на улице Малыгина.

В результате в конце лета 2024 года сибиряки написали обращения прокурору РФ Игорю Краснову и председателю СК Александру Бастрыкину, после чего силовики потребовали от владельцев фур покинуть участок, а арендатора – освободить землю от незаконных скотобоен, хостелов, прачечных и другого.

Сейчас на улице Малыгина поставили ограничитель, который препятствует проезду крупногабаритных машин.

Напомним, что мигранты-нелегалы прорвались через границу в Новосибирской области