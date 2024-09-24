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общество

В Новосибирске силовики ликвидировали «кишлак» на территории бывшей военной части

Фото: vk.com/hilokskaya_street

На территории бывшей военной части в Новосибирске ликвидировали «кишлак».

Как сообщает портал “Прецедент” со ссылкой на общественника Михаила Михайлова, жители Хилокского микрорайона Новосибирска регулярно обращались с жалобами о том, что мигранты устроили “кишлак” на территории бывшего дисциплинарного батальона на улице Малыгина.

В результате в конце лета 2024 года сибиряки написали обращения прокурору РФ Игорю Краснову и председателю СК Александру Бастрыкину, после чего силовики потребовали от владельцев фур покинуть участок, а арендатора – освободить землю от незаконных скотобоен, хостелов, прачечных и другого.

Сейчас на улице Малыгина поставили ограничитель, который препятствует проезду крупногабаритных машин.

Напомним, что мигранты-нелегалы прорвались через границу в Новосибирской области

#мигранты
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Валерия Митрохина
Журналист

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