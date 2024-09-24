В Новосибирске запретили въезжать фурам в аул мигрантов на Хилке

В аул мигрантов запретили въезд.

В Новосибирске запретили въезд грузовиков на улицу Малыгина, где разместились мигранты из Средней Азии. Заброшенные здания бывшего дисциплинарного батальона были переоборудованы в склады для овощей и фруктов, хостелы и точки общественного питания, а также установлена бензоколонка и организовано разведение скота. Об этом рассказал активист Михаил Михайлов порталу «Прецедент».

Жители улицы сообщили о значительном увеличении большегрузов, игнорирующих знак «Движение грузовых автомобилей запрещено». В связи с этим, 23 сентября на Малыгина был установлен ограничитель для фур.

Однако новосибирцы не уверены, что это решит их проблему.

Ранее Сиб.фм писал, что мигранты-нелегалы прорвались через границу в Новосибирской области