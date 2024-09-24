В Новосибирске застройщиков и водителей обяжут мыть колеса авто

Это особенно актуально в период осенней распутицы.

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев предложил проверить, как застройщики моют колеса транспортных средств, работающих на стройплощадках.

Он отметил, что ранее была практика обязательной мойки колес грузовиков и спецтехники перед выездом со стройплощадки, чтобы предотвратить вынос грязи на дороги. Градоначальник предложил возобновить эту меру.

Мэр также подчеркнул, что данная практика особенно актуальна в преддверии осенней распутицы.

Ранее Сиб.фм сообщал, что число аварий на электросетях в Новосибирской области из-за постороннего вмешательства выросло на 42%.