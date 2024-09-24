В Новосибирске жильцы аварийных бараков опасаются не дожить до расселения

В Советском районе Новосибирска три аварийных дома на улице Ветлужской могут быть расселены раньше запланированного срока — в 2025 году. Это стало возможным благодаря вмешательству Александра Бастрыкина, правозащитников и активному вниманию СМИ.

Трехэтажные бараки, построенные в начале 60-х годов для рабочих Новосибирской ГЭС, были признаны ветхими уже через 50 лет. В 2012 году мэрия выставила на продажу участок земли, на котором они расположены, но затем ситуация затихла почти на десять лет. Поводом для нового внимания к домам стал провал асфальта на соседней улице, вызванный утечкой сточных вод, пишет МК в Новосибирске.

Жители сообщают о проблемах с канализацией: управляющая компания пробила дыру в подвале для прочистки, что привело к утечкам в грунтовые воды.

Несмотря на долгий процесс признания домов аварийными, только в начале 2020 года они были включены в план расселения. Первоначально срок расселения был установлен на 2025 год, но затем его перенесли на 2028-й после ремонта кровли.

Жители утверждают, что никто из чиновников не обращал внимания на их ситуацию до недавнего инцидента.

Депутат горсовета Светлана Каверзина* сообщила, что в этом году расселение не состоится: бюджет 2024 года предусматривает средства лишь на один дом в Академгородке. Жителям Ветлужской остается надеяться на 2025 год.

Некоторые эксперты считают, что дома могут продержаться еще некоторое время, однако жильцы уверены, что каждая зима может стать для них последней.



* Признана Минюстом РФ иностранным агентом 15 марта 2024 года.