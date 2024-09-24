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проиcшествия

В Новосибирской области суд отправил в колонию жестоких рэкетиров

Фото: сгенерировано нейросетью

Суд региона отправил в колонию бандитов.

В пресс-службе регионального судебного департамента сообщили, что банду рэкетиров отправили в колонию за то, что они держали в страхе весь Искитимский район Новосибирской области, а также похитили человека и вымогали деньги.

По версии следствия, в период с 2017 по 2018 год банда под угрозой насилия вымогала деньги и имущество у местных жителей. Также был инцидент, когда они вывезли на кладбище мужчину и заставили отдать его 60 тысяч рублей.

Сейчас по решению суда главарь банды отправится в колонию особого режима на 6,9 лет, его подручный на 5,5 лет в колонию строгого режима. Остальные участники банды будут отбывать сроки от двух лет до трех лет и 10 месяцев в колониях общего режима.

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Валерия Митрохина
Журналист

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