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общество

В новосибирском кампусе НГУ построят общежитие с подземным переходом

Фото: пресс-служба НГУ

Новое общежитие НГУ с шестью этажами построят в Новосибирске.

В пресс-службе Новосибирского государственного университета сообщили, что сейчас на территории вуза строят новое общежитие для учеников Специализированного учебно-научного центра (СУНЦ) НГУ.

Известно, что здание площадью почти 15 тысяч квадратных метров расположится на шести этажах и вместит 562 человека.

Внутри общежития будут комнаты для трех и двух человек, складские и административные помещения, общие досуговые комнаты, медицинский блок, а также досуговые зоны, рекреационные зоны и прачечные самообслуживания на каждом этаже.

Строительство начнется сразу после сноса старого здания СУНЦ в конце текущего года.

#общежитие
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Валерия Митрохина
Журналист

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