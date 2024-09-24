В новосибирском кампусе НГУ построят общежитие с подземным переходом

Новое общежитие НГУ с шестью этажами построят в Новосибирске.

В пресс-службе Новосибирского государственного университета сообщили, что сейчас на территории вуза строят новое общежитие для учеников Специализированного учебно-научного центра (СУНЦ) НГУ.

Известно, что здание площадью почти 15 тысяч квадратных метров расположится на шести этажах и вместит 562 человека.

Внутри общежития будут комнаты для трех и двух человек, складские и административные помещения, общие досуговые комнаты, медицинский блок, а также досуговые зоны, рекреационные зоны и прачечные самообслуживания на каждом этаже.

Строительство начнется сразу после сноса старого здания СУНЦ в конце текущего года.