Волна холода идет в Новосибирскую область

Резкое похолодание пришло в Новосибирск уже на этой неделе.

Синоптики сервиса “Яндекс Погоды” предупреждают новосибирцев о резком похолодании в области. Так, сегодня днем ожидается до +7 градусов холода, к вечеру температура спадет до +2 градусов. День обещает быть солнечным. Возможны осадки в виде дождя.

Завтра, 25 сентября, дневная температура составит максимум +5 градусов, ночью вновь похолодает до +2. Небольшой дождь ожидается в дневное время.

В четверг, 26 сентября, весь день будет пасмурно и дождливо. Утром температура воздуха составит +1 градус, а днем — до +6.

Дождливая погода продолжится и в пятницу, 27 сентября. Температура воздуха поднимется до +7 градусов.

В выходные потеплеет до +12 градусов, однако ожидается пасмурная погода. 29 сентября, в воскресенье, весь день прольют дожди.

Ранее Сиб.фм писал о том, что сегодня ожидается сильная магнитная буря