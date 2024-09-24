Возобновляются прямые рейсы из Новосибирска в Тбилиси

Грузинская Georgian Airways открывает рейсы из Новосибирска в Тбилиси.

В пресс-службе Новосибирского аэропорта Толмачево им. А.И. Покрышкина сообщили, что уже с 28 сентября 2024 года новый партнер Международного аэропорта авиакомпания Georgian Airways приступает к прямым полетам в Тбилиси.

Уточняется, что рейсы будут действовать пока до 26 октября включительно.

“Попытки возобновить прямые рейсы уже были. Это удобно в первую очередь грузинам, развивающим бизнес в Новосибирске. Туризм, конечно, тоже есть, но он носит сезонный характер”, — прокомментировал Сергей Михайлов, руководитель комитета по туризму регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ», заместитель директора ООО «Сиеста Центр» для портала Infopro54.

Напомним, что авиакомпания S7 оставила пассажиров рейса Новосибирск-Саратов без багажа