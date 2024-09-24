Выжили только родители: что известно об отравлении семьи под Красноярском - видео

В Красноярском крае скончались четыре ребенка после отравления.

Семья накануне приобрела пельмени, курицу и приправу в местном магазине. 20 сентября все члены семьи употребили эти продукты, после чего на следующий день почувствовали себя плохо — появились симптомы тошноты и рвоты.

Всех членов семьи госпитализировали. 21 сентября умерли шестилетняя девочка и ее 13-летний брат. Двух других детей и родителей доставили в областной центр на санитарной авиации. 22 сентября скончалась 11-летняя девочка, а ночью на 23 сентября умер 12-летний ребенок. Родители, которым 32 и 34 года, выжили. Мать находится на девятом месяце беременности, угрозы для плода нет.

Точная причина отравления пока не установлена. Следственные органы рассматривают две версии: отравление продуктами из магазина или неизвестным веществом, попавшим в пищу дома. На кухне были обнаружены порошок в немаркированном пакете, отрава для мух, антибиотик для животных и пестициды. Все вещества отправлены на экспертизу.

Возбуждено уголовное дело по статье о сбыте товаров или услуг, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц.