Жители Новосибирска жалуются на текущие крыши и проблемы с подрядчиками

В последние недели жители Новосибирска постоянно жалуются на текущие крыши и ветхие бараки.

В частности, ситуация с домом по адресу Сибирская, 46 привлекла внимание главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина. После проведенного ремонта кровли у собственников квартир начались новые проблемы — крыша вновь начала протекать. Об этом пишет МК в Новосибирске.

По словам юриста Дениса Артёмова, недостатки ремонта были зафиксированы судебными решениями. Однако подрядчика не удается найти. Жители дома выражают недовольство тем, что, заплатив за капитальный ремонт, получили текущую крышу. Все обращения в управляющую компанию «ДОСТ-Н» не принесли результатов, так как коммунальщики также не имеют информации о местонахождении подрядчика.

Директор УК Ирина Сухарева сообщила, что фонд капитального ремонта дома сформирован на специальном счёте. После завершения капремонта ООО «ДОСТ-Н» подало иск к подрядчику для устранения нарушений, и суд удовлетворил требования.

Следователи заинтересовались ситуацией с затягиванием капитального ремонта и сообщили, что в Центральный аппарат Следственного комитета отправлен отчет по этому делу. В обращении жителей к председателю Следственного комитета России указано на ненадлежащее содержание многоквартирного дома и игнорирование жалоб граждан. В связи с этим следственные органы СУ СК России по Новосибирской области начали доследственную проверку.

Руководитель СУ СК России по Новосибирской области Евгений Долгалева контролирует все случаи с протекающими крышами и проблемами с подрядчиками. Решение о наличии состава преступления будет принято после завершения процессуальной проверки.

Ранее Сиб.фм сообщал, что на финишную прямую вышло строительство школы в Толмачево, которую смогут посещать 550 учеников.