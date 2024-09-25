Балет «Три поросенка» возвращается на сцену с участием юных артистов

На сцену НОВАТа возвращается балет для семейного просмотра «Три поросенка» на музыку Санат Кибировой.

Спектакль, любимый зрителями нескольких поколений, впервые будет исполняться юными артистами балета ‒ учащимися Новосибирского государственного хореографического училища (НГХУ).

Озорная история с забавными персонажами и добрым юмором, пересказанная языком классического танца, полюбилась зрителям и более двух десятилетий радовала гостей театра.

В 2019 году этот балет был поставлен на Малой сцене НОВАТа. На этой площадке любимая сказка заиграла новыми красками, потому что здесь близость артистов к зрителям позволяет маленьким театралам с головой погрузиться в сказочное действо и увидеть всю красоту танца.

Хореография постановки остается неизменной и новые исполнители ‒ учащиеся сибирской балетной школы ‒ готовят премьеру с легендарной артисткой и педагогом, опытнейшим мастером, заслуженной артисткой РСФСР Ниной Ивановной Фуралевой, хранящей секреты «Трех поросят» с момента первой постановки.

Нина Фуралева рассказывает: «Вся хореография остается точно такой же, как прежде. Когда мы начали готовить премьеру много лет назад, балетмейстер Минтай Тлеубаев так замечательно все показывал, что артисты нашей балетной труппы очень зажглись и с большим энтузиазмом готовили премьеру, а в дальнейшем танцевали в этом балете с неменьшим удовольствием. Сейчас весь спектакль будут исполнять учащиеся НГХУ».

Анна Одинцова, художественный руководитель НГХУ: «Премьера балета «Три поросенка» для нас очень важна. Прежде всего, это жизненно необходимая будущим артистам балета сценическая практика. Кроме того, эта премьера станет отличным примером преемственности поколений и сохранения традиций сибирского балета, ведь большинство артистов балетной труппы когда-то окончили наше училище, и для учащихся выступить на сцене театра в спектакле, который прежде танцевали звезды нашей труппы, ‒ большая честь и ответственность».