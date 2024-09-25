Блогер Сатир раскритиковал Новосибирск в эфире шоу Азамата Мусагалиева

«Свалкой домов» и «неказистым» Новосибирск назвал блогер Сатир

В недавнем выпуске шоу Азамата Мусагалиева блогер Илья Шабельников, более известный как Сатир, поделился своими впечатлениями о Новосибирске. Он отметил, что ранее жил в Академгородке, который охарактеризовал как «красивое и экологичное место». Однако сам город получил от него негативную оценку.

По словам блогера, Новосибирск выглядит «неказисто» и «разбросано», а его архитектура не отличается единством. Сатир также вспомнил высказывание одного известного эксперта, который называет город «свалкой домов», с чем блогер выразил согласие.

Ранее Сиб.фм писал, за какую критику Новосибирска блогер Сатир унизил скандального дизайнера Артемия Лебедева.