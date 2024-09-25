Более 300 семей в 2024 году открыли личные подсобные хозяйства по соцконтракту

Сегодня социальный контракт – это работающий инструмент преодоления кризисной ситуации, который с каждым годом становится наиболее востребованным механизмом социальной помощи для семей Новосибирской области.



Как отметил в ходе пресс-тура 24 сентября заместитель начальника управления организации социальных выплат минтруда и соцразвития Новосибирской области Дмитрий Радич, социальный контракт позволяет семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, справиться с проблемами и развивать выбранное направление меры поддержки: расширять личное подсобное хозяйство и реализовывать продукцию собственного производства, получить новую профессию и открыть свое дело. Цель социального контракта – помочь семье перейти на самообеспечение, поэтому выплаты по соцконтракту используются только по целевому назначению. Бюджет 2024 года на эти цели составляет порядка миллиарда рублей.



В многодетной семье Агафоновых из Искитимского района старшие дети захотели разводить перепелов и на собственные сбережения купили несколько десятков яиц и маленький инкубатор. Птичник разрастался с каждым месяцем и взрослые решили сделать это детское увлечение прибыльным бизнесом. В конце ноября 2023 года заключили социальный контракт на ведение личного подсобного хозяйства и на полученные средства приобрели большой инкубатор, корм и инкубационные яйца, из которых вывелось 600 кур-бройлеров. На сегодняшний день в подворье имеется отдельный двух-этажный птичник, где растут сотни перепелок и бройлеров, есть помещение для разделки туш и специальная машина для ощипывания перьев.



Надежда Пазиева вместе с мужем решили заниматься разведением свиней, но проблемой оказалось найти хороших поросят. Поэтому было принято решение самим их выращивать. Начинали с двух свиноматок, но средств на развитие ЛПХ не хватало, поэтому, обратившись в центр социальной поддержки Искитимского района, заключили соцконтракт и на полученные средства закупили 5 свиней и комбикорм. Сегодня в хозяйстве Пазиевых 15 свиноматок и 10 поросяток, построен большой сарай и ферма продолжает активно расти и развиваться.



Подать заявление на оформление социального контракта можно на портале Госуслуг, либо обратившись в МФЦ или в центр социальной поддержки населения по месту жительства.