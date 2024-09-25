«Борщ, окрошка или том ям»: эксперты рассказали, какие супы летом предпочитали новосибирцы

Аналитики сервиса «Пятёрочка Доставка» выяснили, какие готовые супы жители Новосибирска заказывали прошедшим летом.

Поводом для исследования стал стабильный рост интереса россиян к готовой еде. Количество заказов с готовыми супами в последние два года росло в среднем на 20% в сезон. В ходе исследования были проанализированы вкусовые предпочтения жителей 20 городов. Аналитики сравнили спрос на 18 позиций — от классических щей до экзотического том яма.

Борщ, солянка и куриная лапша оказались абсолютными фаворитами. Именно на эти три супа пришлось больше половины от общего числа заказов по стране (59%).

Окрошка в список лидеров не попала. Этому традиционно летнему супу удалось занять лишь восемнадцатое по популярности место. Та же участь постигла другой холодный суп — свекольник, по итогам лета он оказался одиннадцатым.

Вырос интерес россиян к том яму. С наступлением лета знаменитый тайский суп стали заказывать чаще. Гороховый суп чаще заказывали в южных регионах. Несмотря на то, что в общем рейтинге он занял лишь седьмое место.

Грибной суп, наоборот, больше пришелся по вкусу сибирякам. Красноярск, Новосибирск и Омск объединяет не только география: по статистике, во всех этих городах самым популярным супом оказался именно грибной крем-суп. Суммарно на него пришлось 38% заказов готовой еды. В пятерку лидеров попали также том ям (18%) и харчо (10%).