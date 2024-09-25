Две жительницы Новосибирской области убили своих сожителей из-за ссоры

Две жительницы Венгеровского района осуждены за убийство своих сожителей.

В Венгеровском районе Новосибирской области суд признал виновными двух женщин в убийстве своих сожителей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК.

По данным ведомства, 1 июня 5-летняя женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры с сожителем, нанесла ему множественные удары ножницами в область груди и живота. 48-летний мужчина скончался на месте происшествия от полученных травм.

В другом случае, 3 июня, в том же районе, 36-летняя женщина во время конфликта на почве ревности также в состоянии алкогольного опьянения использовала кухонный нож, нанеся своему сожителю удары в область груди и шеи. Мужчина скончался через несколько часов в больнице.

Суд назначил 45-летней осужденной наказание в виде 8 лет и 8 месяцев лишения свободы, а 36-летней – 9 лет и 1 месяца. Обе женщины будут отбывать наказание в исправительных колониях общего режима.