Эпидемиолог назвала самые «больные» районы Новосибирска

Эпидемиолог назвала районы Новосибирска с наибольшим уровнем заболеваемости.

В Новосибирске в текущем эпидемическом сезоне более 524 тысяч жителей столкнулись с острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом, что на 2,4% превышает уровень заболеваемости по сравнению с прошлым годом.

По словам Людмилы Чернышовой, особенно тревожная ситуация наблюдается среди детей, количество заболевших которых возросло в 2,5 раза. Она связала этот рост с ухудшением уровня вакцинации среди взрослого населения.

Чернышова также выделила районы с наивысшим уровнем заболеваемости: Железнодорожный, Заельцовский, Кировский и Центральный. Она отметила, что дети являются основными распространителями вируса, поскольку выделяют его дольше, чем взрослые.

Специалист подчеркнула важность ответственного отношения новосибирцев к своему здоровью и призвала жителей не игнорировать вакцинацию для предотвращения дальнейшего распространения вирусных инфекций в предстоящем эпидсезоне 2024-25 годов.

Ранее Сиб.фм писал, эпидемиолог Новоселов объяснил рост заболеваемости ОРВИ в Новосибирске.