Эпидемиолог Новоселов объяснил рост заболеваемости ОРВИ в Новосибирске

В Новосибирске количество заболевших ОРВИ выросло на 83% за неделю.

На оперативном совещании в правительстве Новосибирской области 23 сентября сообщили, что количество заболевших ОРВИ в Новосибирске выросло на 83%. В регионе рост составил 77,5%.

По словам новосибирского эпидемиолога Якова Новоселова, сейчас идет серьезное увеличение сезонной заболеваемости ОРВИ, однако в этом нет ничего необычного.

«Это происходит каждый год. У нас сейчас циркулирует популяция и вируса гриппа, и аденовирусы, и коронавирус, и ковид-19 в том числе, другие штаммы. По моему личному мнению, здесь нет какой-то особой разницы между тем, что было 10 лет назад или 50», — объяснил эксперт в беседе с корреспондентом Сиб.фм.

По словам заместителя министра здравоохранения Новосибирской области Татьяны Анохиной, за прошедшую неделю в регионе было зарегистрировано 21 668 случаев ОРВИ, за предыдущую — 16 533.

Она объяснила, что горожане болеют легкими форматами, которые лечатся амбулаторно. Помимо этого, на этой неделе на 7% выросло количество вызовов скорой помощи, что, по данным Минздрава, связано с ростом заболеваемости.

Напомним, что специалист отреагировал на смертельное отравление четверых детей пельменями.