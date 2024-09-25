ФМШ в Академгородке Новосибирской области могут признать объектом культурного наследия

В Новосибирске ФМШ могут признать объектом культурного наследия.

В своем Telegram-канале координатор движения «Искалеченный Новосибирск» Михаил Рязанцев сообщил, что основной корпус физико-математической школы могут включить в реестр объектов культурного наследия.

В Академгородке Новосибирской области продолжается строительство нового современного кампуса для Новосибирского государственного университета. Летом завершился первый этап работ, в рамках которого был построен новый корпус для Специализированного учебно-научного центра (СУНЦ НГУ, бывший ФМШ), а также досуговый центр и два блока студенческих общежитий.

Ученики уже переехали в новое здание СУНЦ НГУ, а старый корпус ФМШ планируют снести в 2024 году. На его месте будет возведено общежитие из шести этажей для студентов. Ввод в эксплуатацию намечен на 2028 год.

Однако планы могут измениться в связи с тем, что государственная инспекция по охране культурного наследия Новосибирской области намерена провести исследование для определения историко-культурной ценности здания на улице Ляпунова, 3, где расположен ФМШ. Результаты проверки ожидаются в январе 2025 года.