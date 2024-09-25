Из-за онкологии скончался актер сериала «Солдаты» Роман Мадянов

Заслуженный артист России Роман Мадянов скончался 25 сентября на 63-м году жизни.

Как сообщает РЕН ТВ, причиной смерти стало онкологическое заболевание. Актер умер в своем доме в селе Ромашкино, расположенном в Раменском районе Подмосковья.

Собеседник, знакомый с ситуацией, сообщил, что в последнюю неделю состояние артиста вызывало беспокойство, так как он жаловался на потерю аппетита и часто терял сознание.

Роман Мадянов родился 22 июля 1962 года в подмосковном Дедовске. В кино начал сниматься с подросткового возраста, сыграв Гекльберри Финна в фильме Георгия Данелии «Совсем пропащий» в 1973 году. Мадянов окончил ГИТИС и служил в Советской Армии.

Наибольшую известность артисту принесла роль майора Колобкова в сериале «Солдаты».