76.92% -3.7
76.92% -3.7
сегодня
25 сентября, 11:33
пробки
5/10
погода
+6.3°C
курсы валют
usd 92.86 | eur 103.4
76.92% -3.7
сегодня
25 сентября, 11:33
пробки
5/10
погода
+6.3°C
курсы валют
usd 92.86 | eur 103.4
сегодня 09:27
общество

Количество жертв бытовых ожогов возросло в Новосибирской области

Фото: Сиб.фм

В НСО выросло количество жертв бытовых ожогов.

В пресс-службе ГУ МЧС РФ по Новосибирской области сообщили, что с начала 2024 года в регионе выросло количество жертв бытовых ожогов.

Известно, что 18 человек получили травмы из-за неосторожного обращения с огнем. Трое из травмированных – были дети.

Как уточнили специалисты, чаще всего некоторые сельские жители страдают из-за того, что разжигают печи голыми руками.

В связи с частыми происшествия, спасатели просят жителей региона соблюдать правила безопасности: не использовать легковоспламеняющиеся жидкости при разжигании печки, не лить их на тлеющие угли, а также не тушить масло водой.

Напомним, что жителей Новосибирска предупредили о высокой пожароопасности и сильном ветре

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в