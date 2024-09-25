Количество жертв бытовых ожогов возросло в Новосибирской области

В НСО выросло количество жертв бытовых ожогов.

В пресс-службе ГУ МЧС РФ по Новосибирской области сообщили, что с начала 2024 года в регионе выросло количество жертв бытовых ожогов.

Известно, что 18 человек получили травмы из-за неосторожного обращения с огнем. Трое из травмированных – были дети.

Как уточнили специалисты, чаще всего некоторые сельские жители страдают из-за того, что разжигают печи голыми руками.

В связи с частыми происшествия, спасатели просят жителей региона соблюдать правила безопасности: не использовать легковоспламеняющиеся жидкости при разжигании печки, не лить их на тлеющие угли, а также не тушить масло водой.

Напомним, что жителей Новосибирска предупредили о высокой пожароопасности и сильном ветре