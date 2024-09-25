Красноярские следователи выяснили, что было в пельменях семьи, где погибли дети

По информации Следственного комитета России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, в продуктах питания, изъятых из квартиры семьи, где от отравления погибли четверо детей, вредных веществ не обнаружено.

Проверке подверглись купленные в магазине пельмени и куриное мясо, а также другие продукты, включая бульон, приправы, кетчуп, зельц, курица с картофелем, тушеная рыба, домашние яйца и питьевая вода.

Следствие рассматривает две основные версии произошедшего: отравление продуктами, содержащими неизвестные токсины, и отравление парами инсектицидного аэрозоля. На данный момент эксперты не могут точно установить причины сильного отравления. Допрос свидетелей и анализы продолжаются.

В квартире семьи был найден дихлофос «Варан», который использовался для борьбы с насекомыми. Установлено, что отец распылил средство в помещениях, но недостаточно проветрил квартиру. После дезинсекции семья покинула дом всего на два часа, после чего вернулась и легла спать.

Симптомы отравления у членов семьи проявились утром 21 сентября. Два ребенка, 6-летняя девочка и 13-летний мальчик, скончались в тот же день в больнице. Позже умерли 11-летняя и 12-летняя сестры. Отец и мать, находящаяся на девятом месяце беременности, выжили. Врачи смогли сохранить беременность матери.

Врач-токсиколог Михаил Кутушов отметил, что при отравлении дихлофосом могут проявляться головная боль, тошнота, судороги и потеря сознания. Даже небольшая доза средства может быть опасной для здоровья. Специалист рекомендовал соблюдать меры предосторожности при использовании дихлофоса, включая использование специальной одежды и защиту пищевых продуктов от контакта с химикатами.