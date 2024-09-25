Норильск или Кемерово: где в Сибири воздух чище

В новом рейтинге, составленном экопроектом «Чистое небо», Норильск вошел в пятерку городов России с самым чистым воздухом. Вместе с ним в топ-5 оказались Хабаровск, Чебоксары, Санкт-Петербург и Казань.

Рейтинг составлен на основе анализа концентрации PM 2.5 — мельчайших частиц в воздухе, которые наиболее опасны для здоровья человека. В списке всего четыре сибирских города: уровень загрязнения в Кемерово, Барнауле и Красноярске сильно выше, чем в Норильске. Глава проекта «Чистое небо» Игорь Шпехт рассказал, как формировался список самых чистых городов.

Почему Новосибирск не попал в ваш топ и как выбираются города для рейтинга?

— Данные для рейтинга собираются с датчиков Nebo, установленных у наших пользователей. Всё это открыто, информация публикуется на нашем сайте. Рейтинг основан на среднем показателе за сутки со всех датчиков. Сейчас в системе их более 100. К сожалению, в Новосибирске датчиков Nebo пока нет, поэтому город не отображается в рейтинге.

Сколько человек участвует в сборе и обработке данных? Используете ли вы искусственный интеллект и как именно?

— Данные собираются автоматически. У нас небольшой проект: всего три человека. В Красноярске уже используется модель на базе машинного обучения (ML) для прогнозов, и мы планируем применять её в других городах.

В рейтинге четыре города из Сибири — Барнаул, Кемерово, Красноярск, Норильск. Как обстоят дела с воздухом в этих городах?

— Если вкратце, сибирские города срочно нуждаются в решении проблемы загрязнения воздуха. Главная проблема для них — не транспорт, а промышленность и угольный дым. Начало отопительного сезона всегда делает ситуацию ещё тяжелее. Норильск пока новый город в нашем рейтинге, нам нужно больше данных для его анализа.

Как вышло, что Калининград стал самым загрязнённым городом?

— Тут может быть несколько факторов. В этот день загрязнение воздуха усилилось по всей Европе — в Германии, Польше, Нидерландах, во Франции. Это было связано с дымом от лесных пожаров в Португалии, и Калининград оказался в зоне этого потока.

Может ли быть так, что самый загрязнённый город — это тот, по которому у вас просто нет данных? Не делает ли это рейтинг неполным?

— Да, такое возможно, на карте России ещё есть много «слепых зон». Но даже сейчас данных у нас достаточно, чтобы составлять первые рейтинги. Мы продолжаем расширять проект, и рейтинг со временем станет более точным. Самое важное — все данные остаются для всех открытыми.

Что должны делать власти и предприятия, видя подобные рейтинги? Какие выводы они должны сделать?

— Если рейтинги показывают тревожные сигналы, власти должны провести детальный анализ и принять меры для улучшения качества воздуха. Наша сеть помогает выявлять проблемы. Повторяющиеся высокие значения — это повод для действий. Мы стараемся расширять сеть датчиков, в том числе бесплатно устанавливая их в новых городах. Бизнес также может в этом участвовать, делая данные более доступными для всех.