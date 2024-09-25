Новосибирск пройдет IX Фестиваль науки «КСТАТИ

5-6 октября в Новосибирске пройдет IX Фестиваль науки «КСТАТИ», посвященный незаметным, но важным деталям, которые формируют научные открытия.

Вас ждет:

Марафон научно-популярных ток-шоу: с участием известных популяризаторов науки Алексея Решетуна, Никиты Матасова и других экспертов.

Лекции: от антрополога Елены Судариковой о новом виде человека и от популяризатора науки Александра Иванова о жизни Дмитрия Менделеева.

Суд над супергероем: увлекательное ток-шоу, где ученые выступят в роли адвокатов, прокуроров и свидетелей в процессе над Халком.

Научно-музыкальное ток-шоу «Квадрат эволюции»: с Никитой Матасовым и Артуром Вшивковым.

Юмористические мероприятия: «Наука в мемах», «Что пошло не так?!», «Язык Эйнштейна».

Основные моменты фестиваля:

Церемония открытия с лекцией Алексея Решетуна «Человек в деталях».

«Атомные надежды»: лекция Александры Вальцевой о футуристичных атомных проектах СССР.

«Загадка мизинца и новый вид человека»: лекция-детектив Елены Судариковой о том, как ученые открыли новый вид человека по нескольким фрагментам скелета.

Фестиваль организован при поддержки:

Сеть Информационных центров по атомной энергии (ИЦАЭ)

Новосибирский государственный технический университет (НГТУ НЭТИ)

При поддержке ГК «Росатом»

Не пропустите яркое событие, которое погрузит вас в увлекательный мир науки и раскроет неизвестные детали знакомых вещей!

«КСТАТИ» – фестиваль, который вдохновляет и расширяет горизонты!