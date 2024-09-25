Новосибирская правозащитница Тажеева раскритиковала тесты на склонность к суициду в школах

Правозащитница из Новосибирска Анна Тажеева считает, что в школах не должны проводиться тесты на склонность к суициду, так как часто дети пишут недостоверную информацию в ответах.

С начала учебного года к Анне Тажеевой, новосибирской правозащитнице, известной тем, что борется с поборами в школах и помогает семьям с детьми, массово стали обращаться родители.

Как рассказала правозащитница в разговоре с корреспондентом Сиб.фм, недавно поступило обращение по поводу тестов, которые проводятся в школах на выявление у детей склонности к суициду или употреблению запрещенных веществ. Взрослые пытаются узнать, обязательно ли проходить подобные тестирования.

«Для меня яркий пример был по этой теме в прошлом октябре. В одной из школ в Нижнем Ельцовке проводили тестирование на склонность детей к суициду. В январе ответы обработали в Москве, а в феврале девочка, не склонная к суициду по тексту, попыталась покончить жизнь самоубийством. Поэтому я, например, лично для себя и для своей дочери решили, что мы не будем эти тесты проходить. Там, во-первых, прописано, что данные могут передаваться третьим лицам, а во-вторых, дети, конечно, попытаются обхитрить систему. Таким образом, школа не выявит детей, которые находятся в зоне риска находятся», — заявила Тажеева в разговоре с корреспондентом Сиб.фм.

Она считает, что проведение психологических тестов для подростков – это способ «отмывания» денег, так как результаты зачастую могут быть неточными из-за ответов детей.

Напомним, что Тажеева прокомментировала проверку в гимназии «Горностай» после поборов. Инцидент произошел в конце августа. Тогда стало известно о случаях сбора средств в гимназии. Родители учеников первого класса «В» сообщили, что с них собирают деньги на различные нужды образовательного процесса — от покупки тетрадей до покраски стен и ремонта тамбура.