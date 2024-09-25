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общество

Новосибирский депутат предложил альтернативу ипотеке

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Депутат Государственной Думы от Новосибирска Александр Аксёненко, совместно с лидером фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергеем Мироновым, представил законопроект о создании строительных сберегательных касс (ССК).

Новая инициатива предполагает создание специализированных банков, которые будут заниматься исключительно операциями, связанными со ССК. Граждане смогут добровольно накапливать от 30 до 50% необходимой суммы на специальном вкладе для улучшения жилищных условий. После достижения этой суммы, они смогут оформить целевой кредит на срок от 7 до 15 лет под фиксированную ставку в 3% годовых. Об этом сообщает «МК в Новосибирске».

Данный законопроект рассматривается как альтернатива традиционному ипотечному кредитованию, предлагая более выгодные условия благодаря замкнутой системе накопления средств.

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Дамир Трубников

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