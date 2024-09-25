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Авто

Полиция Новосибирска нашла угнанный Land Cruiser Prado

Фото: Сиб.фм

Угнанный автомобиль в Новосибирске нашла полиция.

По информации пресс-службы УМВД по Новосибирской области, в Первомайском районе Новосибирска у владельца Land Cruiser Prado украли его автомобиль 21 сентября 2024 года. Сотрудники оценили сумму ущерба в 2 млн руб.

В результате, в ходе расследования правоохранительные органы нашли машину у 42-летнего жителя Первомайского района, после того, как тот обратился в станцию технического обслуживания, сообщив, что это его автомобиль.

Сейчас в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.

#кража
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Валерия Митрохина
Журналист

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