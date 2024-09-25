Россияне возмутились обращению матери террориста «Крокуса» из Новосибирска Мирзоева*

Родители террориста Мирзоева*, который временно проживал в Новосибирске, пожаловались, что не видели сына полгода.

Родители Далерджона Мирзоева*, одного из обвиняемых по делу о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», уже полгода не могут увидеть сына-террориста. Об этом сообщила его мать Гулракат Мирзоева.

«К сыну мы поехать не можем, нас некому отвезти. С того времени, как это случилось, мы с ним не разговаривали, и что с ним сейчас, мы не знаем», — пожаловалась она.

Отец Далерджона рассказал, что обращался к правоохранительным органам, пытаясь получить информацию о сыне, но ему не предоставили никаких разъяснений.

Такая просьба вызвала у многих россиян негодование. Многие возмутились, как можно делать такие заявления, когда ваш сын холоднокровно убивал мирных людей. Публикуем комментарии читателей дзен-канала «Главные Новости. Сиб.фм»:

«А сколько убитых этим "мальчиком" никогда не увидят своих родных? Никогда!», — написала Наталья К.

«Пусть каждый день просматривает кадры со своим сыном в "Крокусе". Заскучала по монстру», — добавила Елена Р.

«Закройте рядышком с ним родителей», — предложил Евгений.

«А матери убитых им детей не хотели бы увидеть своих детей живыми?», — спрашивает Елена.

«Надо было раньше думать о сыне! А теперь зачем куриные слезы? Он такой мерзавец, унесший столько жизней, что ему положен только смертный приговор, да и труп его нельзя будет выдавать», — рассуждает женщина.

Напомним, теракт произошел 22 марта. В результате действий преступников погибло 145 человек. «Крокус Сити Холл» полностью сгорел. По делу о теракте арестовано 12 человек. Все уроженцы Таджикистана. Один из них — Далерджон Мирзоев — был зарегистрирован в Новосибирске.

*внесён в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга.