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спорт

Шестая победа подряд: новосибирский ХК «Сибирь» обыграл «Сочи» со счетом 4:2. Фоторепортаж.

Фото: Денис Винокуров / Сиб.фм

ХК «Сибирь» одержал шестую победу подряд, разгромив «Сочи».

24 сентября на льду «Сибирь-Арена» в Новосибирске состоялся очередной матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местная команда уверенно обыграла «Сочи» со счетом 4:2.

Фото Шестая победа подряд: новосибирский ХК «Сибирь» обыграл «Сочи» со счетом 4:2. Фоторепортаж. 2

Фото Шестая победа подряд: новосибирский ХК «Сибирь» обыграл «Сочи» со счетом 4:2. Фоторепортаж. 3

Фото Шестая победа подряд: новосибирский ХК «Сибирь» обыграл «Сочи» со счетом 4:2. Фоторепортаж. 4

Фото Шестая победа подряд: новосибирский ХК «Сибирь» обыграл «Сочи» со счетом 4:2. Фоторепортаж. 5

Фото Шестая победа подряд: новосибирский ХК «Сибирь» обыграл «Сочи» со счетом 4:2. Фоторепортаж. 6

Встреча прошла под диктовку хозяев, которые отличились четырьмя заброшенными шайбами. В воротах соперника побывали шайбы Владимира Бутузова, Валентина Пьянова, Тэйлора Бека и Энди Эндреоффа. Сочинцы смогли ответить лишь двумя голами от Андрея Никонова и Тимура Хафизова.

Фото Шестая победа подряд: новосибирский ХК «Сибирь» обыграл «Сочи» со счетом 4:2. Фоторепортаж. 7

Фото Шестая победа подряд: новосибирский ХК «Сибирь» обыграл «Сочи» со счетом 4:2. Фоторепортаж. 8

Фото Шестая победа подряд: новосибирский ХК «Сибирь» обыграл «Сочи» со счетом 4:2. Фоторепортаж. 9

Эта победа стала для новосибирцев уже шестой подряд, несмотря на неудачное начало сезона с тремя поражениями. ХК «Сибирь» продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 12 очков.

Фото Шестая победа подряд: новосибирский ХК «Сибирь» обыграл «Сочи» со счетом 4:2. Фоторепортаж. 10

Фото Шестая победа подряд: новосибирский ХК «Сибирь» обыграл «Сочи» со счетом 4:2. Фоторепортаж. 11

Фото Шестая победа подряд: новосибирский ХК «Сибирь» обыграл «Сочи» со счетом 4:2. Фоторепортаж. 12

Фото Шестая победа подряд: новосибирский ХК «Сибирь» обыграл «Сочи» со счетом 4:2. Фоторепортаж. 13

Фото Шестая победа подряд: новосибирский ХК «Сибирь» обыграл «Сочи» со счетом 4:2. Фоторепортаж. 14

Фото Шестая победа подряд: новосибирский ХК «Сибирь» обыграл «Сочи» со счетом 4:2. Фоторепортаж. 15

Фото Шестая победа подряд: новосибирский ХК «Сибирь» обыграл «Сочи» со счетом 4:2. Фоторепортаж. 16

Фото Шестая победа подряд: новосибирский ХК «Сибирь» обыграл «Сочи» со счетом 4:2. Фоторепортаж. 17

Фото Шестая победа подряд: новосибирский ХК «Сибирь» обыграл «Сочи» со счетом 4:2. Фоторепортаж. 18

Фото Шестая победа подряд: новосибирский ХК «Сибирь» обыграл «Сочи» со счетом 4:2. Фоторепортаж. 19

Фото Шестая победа подряд: новосибирский ХК «Сибирь» обыграл «Сочи» со счетом 4:2. Фоторепортаж. 20

Главный тренер клуба Вадим Епанчинцев подчеркнул, то матч был сложным, и соперник показал быстрый и атакующий хоккей. Он отмечает, что команда в начале игры испытывала трудности, но смогла адаптироваться. Вратарь сыграл надежно, что помогло сохранить победный результат, несмотря на пропущенный гол. Тренер рассказал о нехватке свежести после двухдневного перерыва и о том, как поддержка болельщиков сыграла важную роль в успехе команды.

Фото Шестая победа подряд: новосибирский ХК «Сибирь» обыграл «Сочи» со счетом 4:2. Фоторепортаж. 21

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Дамир Трубников

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