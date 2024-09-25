Шестая победа подряд: новосибирский ХК «Сибирь» обыграл «Сочи» со счетом 4:2. Фоторепортаж.

ХК «Сибирь» одержал шестую победу подряд, разгромив «Сочи».

24 сентября на льду «Сибирь-Арена» в Новосибирске состоялся очередной матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местная команда уверенно обыграла «Сочи» со счетом 4:2.

Встреча прошла под диктовку хозяев, которые отличились четырьмя заброшенными шайбами. В воротах соперника побывали шайбы Владимира Бутузова, Валентина Пьянова, Тэйлора Бека и Энди Эндреоффа. Сочинцы смогли ответить лишь двумя голами от Андрея Никонова и Тимура Хафизова.

Эта победа стала для новосибирцев уже шестой подряд, несмотря на неудачное начало сезона с тремя поражениями. ХК «Сибирь» продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 12 очков.

Главный тренер клуба Вадим Епанчинцев подчеркнул, то матч был сложным, и соперник показал быстрый и атакующий хоккей. Он отмечает, что команда в начале игры испытывала трудности, но смогла адаптироваться. Вратарь сыграл надежно, что помогло сохранить победный результат, несмотря на пропущенный гол. Тренер рассказал о нехватке свежести после двухдневного перерыва и о том, как поддержка болельщиков сыграла важную роль в успехе команды.