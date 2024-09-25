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общество

Шестую победу подряд одержала новосибирская команда «Сибирь», обыграв “Сочи”

Фото: Сиб.фм

Хоккейная команда обыграла “Сочи”.

Вчера на новосибирском стадионе «Сибирь-Арена» прошел матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, где по результатам игры ХК “Сибирь” обыграла “Сочи” со счетом 4:2.

Известно, что во втором периоде Владимир Бутузов и Валентин Пьянов с интервалом в 24 секунды забросили две шайбы подряд, а в третьем периоде команды забили по одному голу.

Сейчас сибиряки возглавили таблицу Восточной конференции с 12 очками.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске планируют провести матч в память тренера ХК «Сибирь» Тарасенко

#хоккей
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Валерия Митрохина
Журналист

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