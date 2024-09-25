Сотни семей Новосибирской области открыли личные подсобные хозяйства по соцконтракту

В 2024 году сотни семей смогли открыть личные подсобные хозяйства по социальному контракту.

В пресс-службе правительства Новосибирской области сообщили, что 43 000 жителей региона благодаря социальному контракту смогли повысить собственный уровень дохода.

Так, например, 306 семей смогли воспользоваться поддержкой правительства региона в этом году и заключить контракт для реализации хозяйства.

По словам заместителя начальника организации социальных выплат минтруда и соцразвития Новосибирской области Дмитрия Радича, соцконтракт поможет семьям с трудным финансовым положением справиться с проблемами и развить собственное подсобное хозяйство.

Подать заявление на оформление социального контракта можно на портале Госуслуг, либо обратившись в МФЦ или в центр социальной поддержки населения по месту жительства.