Стало известно, будет ли мобилизация в РФ в 2024 году

Президент России Владимир Путин 16 сентября 2024 года подписал указ о увеличении штатной численности Вооруженных сил страны на 180 тысяч человек.

Это доведет общее количество до 2,4 миллиона штатных единиц, включая 1,5 миллиона военнослужащих. Указ вступит в силу 1 декабря 2024 года.

Это уже третье увеличение численности армии за последние два года. В августе 2022 года штат увеличили на 137 тысяч, а в декабре 2023 года — на 170 тысяч. Увеличение численности обусловлено созданием новых военных округов — Московского и Ленинградского, направленных на нейтрализацию угроз на западных и северо-западных стратегических направлениях.

В настоящее время в России используются три способа комплектования Вооруженных сил: призыв на срочную службу, служба по контракту и мобилизация. Призыву подлежат мужчины в возрасте от 18 до 30 лет, не имеющие отсрочки. Служба по контракту является добровольной. По данным Минобороны, в 2024 году контракты подписали около 190 тысяч человек.

После подписания указа о создании межведомственной комиссии по комплектованию армии контрактниками, власти заявили, что мобилизация не обсуждается. Пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков отметил, что количество желающих подписать контракт постепенно растет, что делает мобилизацию ненужной.