Стало известно, кто заменит ушедших депутатов горсовета Новосибирска

Спикер Городского совета Новосибирска Дмитрий Асанцев официально прекратил полномочия депутатов от партии «Единая Россия» Игоря Атякшева и Дмитрия Колпакова, которые подали заявления об уходе по собственному желанию.

Согласно Федеральному закону №313, решение о прекращении депутатских полномочий должно быть принято в течение 30 дней после подачи заявления. В случае подачи заявления между сессиями срок может быть продлен до трех месяцев. Об этом пишет МК в Новосибирске.

Поскольку до окончания работы текущего созыва Городского совета осталось меньше года, повторные выборы проводиться не будут. На данный момент депутатские обязанности в 16 округе (Родники, Калининский район), который представлял Атякшев, исполняет Елена Воронина. В 23 округе (Кировский район), где работал Колпаков, обязанности временно взял на себя Александр Бестужев. Оба депутата могут увеличить число помощников до 20 человек для обеспечения работы на своих территориях.

Дмитрий Колпаков подал заявление об уходе 16 июля 2024 года в связи с переходом на работу в администрацию Кировского района. Игорь Атякшев 1 августа 2024 года перешел на работу в правительство Новосибирской области в качестве заместителя министра региональной политики.