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общество

Стало известно, с какой дискриминацией жители Новосибирска могли сталкиваться на работе

Фото: сгенерировано нейросетью

О дискриминации на работе рассказали в Новосибирске.

По данным аналитиков исследовательского центра Зарплаты.ру, 33% опрошенных жителей Новосибирска сталкивались с дискриминацией на своем рабочем месте. Опрошено было 2 110 россиян федеральных округов Российской Федерации.

Так, 60% респондентов ответили, что на работе их дискриминировали из-за возраста, 30% — из-за семейного положения, 29% — по причине полового признака и 23% ответили, что подверглись дискриминации из-за внешности.

Напомним, что сотни семей Новосибирской области открыли личные подсобные хозяйства по соцконтракту

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Валерия Митрохина
Журналист

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