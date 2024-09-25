Стало известно, с какой дискриминацией жители Новосибирска могли сталкиваться на работе

О дискриминации на работе рассказали в Новосибирске.

По данным аналитиков исследовательского центра Зарплаты.ру, 33% опрошенных жителей Новосибирска сталкивались с дискриминацией на своем рабочем месте. Опрошено было 2 110 россиян федеральных округов Российской Федерации.

Так, 60% респондентов ответили, что на работе их дискриминировали из-за возраста, 30% — из-за семейного положения, 29% — по причине полового признака и 23% ответили, что подверглись дискриминации из-за внешности.

Напомним, что сотни семей Новосибирской области открыли личные подсобные хозяйства по соцконтракту