Стало известно о новой волне мобилизации.

Заместитель председателя комитета по обороне Андрей Красов опроверг информацию о возможной новой мобилизации, назвав ее «вбросом». Он отметил, что данные сообщения предназначены для создания паники среди граждан России.

Красов подчеркнул, что президент Путин дал четкие указания по комплектованию армии контрактниками и сделал много для повышения престижа военной службы по контракту.

Военный корреспондент Александр Коц также заявил, что увеличение численности Вооруженных сил Российской Федерации до 1,5 миллиона солдат не приведет к мобилизации. Он добавил, что мобилизация может понадобиться только в случае войны с НАТО.

Коц отметил, что увеличение армии позволит избежать мобилизации, создавая резервные войска, и выразил надежду на формирование новых штатных мест для беспилотных летательных аппаратов. Рост численности армии стал возможен благодаря увеличению числа контрактников.