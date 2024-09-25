В новом сезоне баскетбольный клуб «Новосибирск» пополнился американским игроком

На недавней презентации баскетбольного клуба «Новосибирск» были представлены новички команды. В их числе — спортсмены из сборных Казахстана и Белоруссии, а также американский легионер Уайт Джей А. Кертис.

Главный тренер команды Андрей Ендропов отметил, что все игроки обладают значительным опытом и высоким баскетбольным интеллектом. Они выбрали Уайт Джея, потому что он молод и это его второй профессиональный контракт после колледжа в США.



Министр спорта Сергей Ахапов поставил перед клубом задачу вернуть команду на призовые позиции.

Проверкой возможностей коллектива станет предсезонный турнир памяти первого генерального директора БК «Новосибирск» Сергея Бабкова, который пройдет с 26 по 28 сентября в СК «Север». В соревнованиях примут участие клубы «ТЕМП-СУМЗ» (Ревда), «Барнаул», «Купол-Родники» (Ижевск) и сам «Новосибирск». Открытие чемпионата Суперлиги запланировано на 8 октября.

Напомним, в Новосибирске ХК «Сибирь» обыграл «Сочи» со счетом 4:2.