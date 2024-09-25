В Новосибирска назвали неосвещенные улицы город

В мэрии Новосибирска сообщили о наличии 13 участков городской улично-дорожной сети, где отсутствует наружное освещение.

Согласно данным администрации, проблемные участки включают улицы Тайгинская, 1-ое Мочищенское шоссе до Краснояровского шоссе, Толмачевское шоссе, Ипподромская дублер, Первомайская до границы города, Тимакова, Новоуральская в районе Северного кладбища, Гусинобродский тракт до границы города, Каменское шоссе, Танкистов, Баганская до ул. Нахимова, Софийская до границы города и Арбузова до границы города. Об этом пишет РБК-Новосибирск.

Член регионального штаба «Народного фронта» Александр Стефанов отметил важность уличного освещения для обеспечения безопасности дорожного движения. Он указал на проблему не только отсутствия освещения на некоторых участках, но и несоответствия существующего освещения установленным нормам. По его словам, контроль за уровнем освещенности практически отсутствует.



Председатель комиссии по городскому хозяйству Совета депутатов Игорь Кудин охарактеризовал ситуацию с уличным освещением как сложную. Он подчеркнул, что в городе много территорий без освещения, для которых необходимо разрабатывать проекты и выделять бюджетные средства на строительство.

Кудин также отметил наличие участков с действующими линиями освещения, которые находятся в нерабочем состоянии или требуют замены ламп. Он добавил, что недостаток финансирования мешает профильному учреждению справляться с объемом работ. В связи с этим комиссия по городскому хозяйству предложила увеличить бюджетное финансирование на 2024 год на реализацию мероприятий по уличному освещению.

На модернизацию системы наружного освещения в Новосибирске потребуется около 1 миллиарда рублей. В 2025 году планируется выделить 130,31 миллиона рублей для этих целей, а в текущем году эта сумма составила 224,6 миллиона рублей.

В мэрии также сообщили о проведении работ по устранению недостатков на существующих линиях наружного освещения. Эти работы выполняются по заявкам жителей и органов местного самоуправления.

Напомним, ФМШ в Академгородке Новосибирской области могут признать объектом культурного наследия.