В Новосибирске на форуме OpenBio обсудили развитие территорий с помощью биоэкономики

На форуме OpenBio в Новосибирске состоялась лекция, посвященная новым подходам к развитию территорий с использованием природоподобных технологий и биоэкономики. Об этом пишет BFM-Новосибирск.

Заместитель руководителя Курчатовского комплекса НБИКС-природоподобных технологий по научной работе НИЦ «Курчатовский институт», президент Общества биотехнологов России Раиф Василов обсудил ключевые проблемы, решаемые с помощью биотехнологий, и ответил на вопросы участников пресс-конференции.

Василов отметил, что одной из главных задач России в XXI веке является обеспечение равномерного и устойчивого развития обширной территории, большая часть которой не заселена. Он подчеркнул, что биотехнологии играют важную роль в научно-технологическом прогрессе и помогают в решении глобальных вызовов, включая продовольственную безопасность и изменения климата.

Эксперт рассказал о биоэкономике, которая использует биотехнологии и биоресурсы для создания устойчивых решений в различных отраслях, таких как сельское хозяйство и экология. По его словам, 60 стран уже разработали стратегии в области биоэкономики, и Россия также активно участвует в этом процессе.

Василов отметил, что современное развитие биотехнологий требует фокусировки на инновационных подходах и новых технологиях, что позволит России занять конкурентоспособное место на глобальной арене.