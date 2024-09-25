В Новосибирске рассказали, что нельзя делать в Артамонов день 25 сентября

В среду, 25 сентября, в Русской Православной Церкви отмечают память священномученика Автонома, известного в народе как Артамон Змеевик.

В этот день также совершается Отдание праздника Рождества Пресвятой Богородицы и чтят память 11 известных святых, включая преподобного Афанасия Высоцкого и Серпуховского чудотворца. Об этом пишет АиФ-Новосибирск.

В Артамонов день рекомендуется избегать тяжелой работы и посетить храм для молитвы. Традиционно продолжается сбор рябины, из которой делают заготовки на зиму, добавляя ягоды в мед или изготавливая квас.

Согласно народным приметам, девушки умывались утренней родниковой водой для сохранения молодости, а охотники, надев специальные сапоги, смело отправлялись в лес, считая удачей подстрелить зайца, что символизировало хороший осенний урожай.

Среди запретов: простым людям не рекомендуется ходить в лес из-за активности змей, которые готовятся к зимней спячке. Убийство змей и повреждение рябины также считались неблагоприятными. В этот день не делились хлебом, чтобы избежать привлечения голодных времен, но помощь нуждающимся не должна оставаться без внимания.