В Новосибирске родители пожаловались на платную соляную пещеру в детскому саду — что ответили в мэрии

Жительница Новосибирска возмутилась платным услугам в детском саду.

Мать воспитанника детского сада № 54 пожаловалась корреспонденту Сиб.фм, что в учреждении откроют соляную пещеру на платной основе, что её и не устроило.

Анастасия (имя изменено) посчитала, что действия садика незаконны.

«У нас открыли соляную пещеру, выяснилось, что есть какой-то договор, но я его ещё лично не видела, ну и как бы оплата за него взимается в размере тысячи рублей. Оплату нужно вносить наличными непонятно кому. Законно ли вообще это? Куда эти деньги пойдут?», — отметила она.

Посещение соляной пещеры необязательно, но девушка хочет отправить туда своего ребёнка в оздоровительных целях.

«Я, конечно, хочу, чтобы мой ребенок ходил, но платить я тоже не собираюсь», — поделилась женщина.

В департаменте образования мэрии Новосибирска на запрос Сиб.фм ответили, что все действия детского сада № 54 законны.

«Образовательная организация обладает автономией, под которой понимается самостоятельность в осуществлении, в том числе финансово-экономической деятельности», — говорится в ответе.

Также в департаменте добавили, что посещение соляной пещеры «Волшебная соль» составляет 100 рублей за 1 ребёнка — все цены согласованы с властями.

«Таким образом, оказание платных оздоровительных услуг соляной пещеры автономным хозяйствующим субъектом (МБДОУ детский сад № 54) является правомерным», — подытожили в администрации.

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