В Новосибирске сотрудниц детдома наказали за гибель разбившегося ребенка

Сегодня, 25 сентября, в Кировском районном суде Новосибирска прошло заседание, на котором был вынесен приговор заместителю директора центра сирот «Жемчужина» Ольге Малеванной и медицинской сестре Ольге Шаварнаевой. Об этом сообщается на сайте районного суда.

Суд установил, что обе женщины были в курсе травм двух воспитанников центра, полученных в результате падения с высоты третьего этажа. Однако вместо того, чтобы сообщить о тяжелом состоянии пострадавших, они заявили, что те не нуждаются в медицинской помощи.

Заместитель директора Ольга Малеванная также запретила вызывать скорую помощь и уведомлять правоохранительные органы о происшествии. В результате один из воспитанников скончался из-за несвоевременного оказания медицинской помощи.

Малеванная и Шаварнаева признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п.п. «в», «г», «д», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ. Им назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а также лишение права занимать должности в образовательных учреждениях всех типов на срок 2 года.